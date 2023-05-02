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Минина Екатерина Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минина
Имя
Екатерина
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
17200. МИНИНА, ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА, 50 л. Гр. Шенкурск. у., Попонаволоцк. в., д. Кулиги; — Н. С. 1 уч. Шенкурск. у. Поджог леса, лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб.

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