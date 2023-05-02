Семенов Илларион Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35353. СЕМЕНОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ АЛЕКСѢевъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Туринска, 37 л., рд. въ г. Орлѣ; — Омск. С. П. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 149, 1112, 2 И3 ч. 354 и 359 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 19 Февр. 905. | 95 104177 351 У. | 93 107997 354 У.
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