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Бушуев Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушуев
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
947. Бушуев Александр Алексеевич, 22 л., Смоленск. г., г. Сычевки. Н. С. 1 уч. Сычевск. у. Ст. 176, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 14/ХІІ—26.

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