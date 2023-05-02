Барабошкин Владимир Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабошкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 467. БАРАБОШКИН, ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Дмитровск. у., Ильинск. в.; — Н. С. Сокольническ. р-на Домниковск. отд. г. Москвы. Кража, лип. св. 1 г. Исп. 21 окт. 919.
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