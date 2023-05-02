Анисимова Екатерина Клементьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Клементьева
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129535. анисимова, Екатерина клементьева. К. Городищен. у., Маисск. в., д. Новой-Павловки, 40 л.; — Пензен. О. С., 134, 135 и 1652 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 28 Апр. 909.
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