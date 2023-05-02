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Цюра Марианна Станиславова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цюра
Имя
Марианна
Отчество
Станиславова
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
46539. ЦЮРА, МАРІАННА СТАНИСЛА вова (она же Цужинская, Чуржинская и Цюжинская) Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 30 л., рд. въ г. Ченстоховѣ; — Плоцк. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У. тюр. 2½ г. Исп. 30 Дек. 906. | 905 92990 1647 У. | 93 54025 1655 У. | 903 61219 1655 У. | 91 29827 177 М. | 97 58275 1655 У. | 90 105469 169 и 177 М. | 95 29490 1655 У. | 90 69211 169 М.

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