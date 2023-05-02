Семенов Нил Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Нил
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8914. СЕМЕНОВ НИЛ СЕМЕНОВИЧ, 27 л., Смоленск. у., Владимирск. в., д. Королева. В. Т. 3а- падн. фр. при 7 кав. див. Ст. Ст. 95, 105, 116, 205в и 222, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.