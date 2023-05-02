Варбу Иоганнес-Юлиус Паулусов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варбу
- Имя
- Иоганнес-Юлиус
- Отчество
- Паулусов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47666. БАРБУ, ІОГАННЕСЪ-ЮЛІУСЪ Паулусовъ (онъ же Бибро и Одеръ), 23 л. К. Везенбергск. у., Тюрпальск. в., рд. въ г. Нарвѣ, Ямбургск. у.; — Ревельск. О. С., 27 Янв. 911, 152 и 1 ч. 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 1800, арест. отд. 1 г. Исп. 14 Марта 911. 909 68814 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 42711. 908 40366 1647 У. | 905 11424 1647 У. 907 75149 169 М. | 905 1332 169 М. 905 63001 169 М.
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