Демкин Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2579. ДЕМКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Данковск. у., Одоевск. в. Н. С. 6 уч. Раненбургск. у. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 7/ѴІІ - 24.
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