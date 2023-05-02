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Безфамильный Абрам-Ицхок Моисеев-Шевелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безфамильный
Имя
Абрам-Ицхок
Отчество
Моисеев-Шевелев
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129993. БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, абрамъ-Ицхокъ Моисеевъ-Шевелевъ. Колон. кол. Израилевки, Елисаветград. у., 22 л.; — Одесск. О. С. 27 Авг. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909. | 908 67659 169 М. | 905 85661 169 М. | 906 33668 169 М.

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