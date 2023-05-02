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Гулый Денис Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гулый
Имя
Денис
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3569. ГУЛЫЙ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, 40 л., Ейск. отд., ст. Крыловской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 143, 157, 172, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 923.

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