Гулый Денис Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулый
- Имя
- Денис
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3569. ГУЛЫЙ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, 40 л., Ейск. отд., ст. Крыловской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 143, 157, 172, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 923.
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