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Пятков Семен Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пятков
Имя
Семен
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10933. Пятков Семен Филиппович, 28 л., Златоустовск. окр., г. Миасса. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 7 нояб. 926.

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