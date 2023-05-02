Грабовский Виктор-Людовикь Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовский
- Имя
- Виктор-Людовикь
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37380. ГРАБОВСКіЙ, ВИКТОРЪ-ЛЮДОвикь Францевъ. К. Ломжин. у., гм. Хлѣбетки, д. Старое-Грибова, 22 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. С П., 134, 135, 2 ч. 1450, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Нояб. 908. | 904 05668 1642 У. | 902 36415 171 М. | 903 21102 169 М.
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