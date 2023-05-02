Малышев Павел Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8671. МАЛЫШЕВ ПАВЕЛ ПРОКОПЬЕВИЧ, 23 л., Красно-Баковск. у., д. М.-Долгополовой. Нижегородск. Губсуд. Ст. 86 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 дек. 923.
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