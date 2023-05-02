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Перевалов Адриан Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перевалов
Имя
Адриан
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
29 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7532. ПЕРЕВАЛОВ АДРИАН ЕВДОКИМОВИЧ, 35 л., Иркутск. у , Тайтурск в., с. Узкий Луг. Н. С. 4 уч. Иркутск. у. Ст. 149, лиш. св. 2 г. 8 ½ м и пор. пр. 5 л. Исп. 29 апр. 923.

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