Ковшаров Иван Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковшаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6106. КОВШАРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, 25 л., Бузулукск. у., Суриковск. в. и с., Новониколаевск. Губсуд, Ст. ст. 60, 68, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 мая 923.
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