Портянко Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Портянко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97866. ПОРТЯНКО, МИХАИЛЪ МИХАЙловъ, 34 л. К. Борисов. у., Кищино-Слободск. в., с. Бродовки; — Москов. О. С., 26 Мая 911, 152, 152¹, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Рогожск. уч. отъ 4 Марта 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 1 м. предв. заключ. Исп. 15 Іюня 911. | 907 27531 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 51108. | 906 21043 169 М.
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