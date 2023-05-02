Улатов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улатов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140302. УЛАТОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Сельск. обыв. Троицк. у., в. и с. Вознесенскаго, 41 г.; — З. Н. 3 уч. Троицк. у. 19 Сент. 909, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 9 м. Исп. 1 Окт. 909. | 905 84320 169 М.
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