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Улатов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Улатов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140302. УЛАТОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Сельск. обыв. Троицк. у., в. и с. Вознесенскаго, 41 г.; — З. Н. 3 уч. Троицк. у. 19 Сент. 909, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 9 м. Исп. 1 Окт. 909. | 905 84320 169 М.

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