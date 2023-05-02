Трофимов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12068. ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Орловск. г., г. Болхова. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 92, 1 ч. 94, 1 ч. 114, 116, лиш. св. 1 г. 5 М. 8 Д. П. В. 3. с. 18/ІѴ—24.
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