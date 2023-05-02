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Назарова Степанида Филиппова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарова
Имя
Степанида
Отчество
Филиппова
Дата исполнения приговора
09 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
96971. НАЗАРОВА, СТЕПАНИДА ФИлиппова, 37 л. К. Бійск. у., Троицк. в., д. Новой-Барбы, рд. т. же у., Быстрянск. в., въ д. Пильнѣ; — М. С. 1 уч. Бійск. у., 9 Іюня 911, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 9 Іюня 911. | 24 Янв. 907. г. М. С. 5 уч. Бійск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м.

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