Мухтасыпов Хузяхматы Мухтасыпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухтасыпов
- Имя
- Хузяхматы
- Отчество
- Мухтасыпович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4933. Мухтасыпов Хузяхматы Мухтасыпович, 40 л. Гр. Елабужск. у., Кураковск. в., д. Тураевой,—Н. С. 8 уч. Елабужск. трудов., коммуны, Кража, и пьянство, лиш. св. 10 л. Исп. 28 авг. 919.
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