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Данилов Памфил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Памфил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3730. ДАНИЛОВ ПАМФИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 25. л., Верхнеудинск. у., Ново-Брянск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 9 м. н пор. пр.3 г. Исп. 7 июля 923.

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