Журавлев Тимофей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46772. ЖУРАВЛЕВЪ, ТИМОФЕЙ СТЕПАновъ. К. Касимов. у., Давыдовск. в., д. Ново-Никольской, 20 л.; — Владимірск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 13 Іюня 905. | 903 96169 169 М. | 903 69809 169 М.
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