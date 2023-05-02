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Журавлев Тимофей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Тимофей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46772. ЖУРАВЛЕВЪ, ТИМОФЕЙ СТЕПАновъ. К. Касимов. у., Давыдовск. в., д. Ново-Никольской, 20 л.; — Владимірск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 10 м. Исп. 13 Іюня 905. | 903 96169 169 М. | 903 69809 169 М.

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