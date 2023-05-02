Свириденко Каллиник Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свириденко
- Имя
- Каллиник
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28561. СВИРИДЕНКО, КАЛЛИНИК РОМАНОВИЧ, 27 л. Гр. Харьковск. у., Деркачеевск. в. и с.; — Р. В. Т. 26 б-ды Вохр. Кража, лиш. св. ½. Исп. 2 авг. 920.
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