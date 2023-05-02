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Балашов Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашов
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
366. Балашов Петр Федорович, 22 л., д. Свердловск. г., Камышловск у., Балаирск. в., д. Погорелки. Н. С. 9 уч. Камышловск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.

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