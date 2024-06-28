Иванов Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47015. ИВАНОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Старицк. у., Емельяновск. в., д. Шебаршина, 42 л.; — Тверск. О. С., 1 п. 2 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 40 дн. Исп. 26 Апр. 905.
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