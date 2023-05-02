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Францев Сергей Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Францев
Имя
Сергей
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
20 июль 1916
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7748. ФРАНЦЕВ, СЕРГЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 22 г., Гр. Покровск. у., Коробовицинск. в., д. Деева,; Н. С. 3 уч. Юрьевск. у., Кража со взлом., лиш. св. 1 г., по амнистии нак. сокращ. до 6 м., Исп. 20 июля 916.

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