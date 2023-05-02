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Коркин Степан Пракопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коркин
Имя
Степан
Отчество
Пракопьевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6527. КОРКИН СТЕПАН ПРАКОПЬЕВИЧ, 31 г., Глазовск. у., Ключевск. в., Н. С. 1 уч. Глазовск. у., Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. ,Исп. 19 окт. 923.

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