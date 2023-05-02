Санчаров Михаил Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Санчаров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 56837. САНЧАРОВЪ, МИХАИЛЪ КУЗЬминъ (онъ же Никитинъ), 35 л. Лиги. ос. пр. изъ к. Камышин. у., в. и с. Верхне-Добринки; — Саратов. О. С., 15 Февр. 911, 152, 152¹, 2 ч. 294, 1 ч. 296 и 10541 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 1 г., 3 м. и 27 дн. предв. заключ. Исп. 21 Марта 911. 908 40090 294, 977 и 3 ч. 1055 У., по сов. съ приг., напеч.. въ 907 г. № 44900. 900 105996 296 и 1635 У.
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