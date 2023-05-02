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Нестеренков Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нестеренков
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
8362. Нестеренков Григорий Яковлевич, 35 л., Смоленск. г., Вяземск. у., Издешковск. в., д. Ломкино. Смоленск. Г. С. Ст. ст. 142, 197, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20/ІІІ—26.

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