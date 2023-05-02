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Кудинов Владимир Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудинов
Имя
Владимир
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
134706. УДИНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ТРОФИМОВЪ. К. Землянск. у., Калабинск. в., с. Сцѣпнаго, 27 л.;—Воронежск. О. С., 3 п. 1 ч. 269* У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909.

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