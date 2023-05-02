Кудинов Владимир Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудинов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134706. УДИНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ТРОФИМОВЪ. К. Землянск. у., Калабинск. в., с. Сцѣпнаго, 27 л.;—Воронежск. О. С., 3 п. 1 ч. 269* У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909.
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