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Мухаметзянов Нурмухамет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухаметзянов
Имя
Нурмухамет
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
136515. МУХАМЕТЗЯНОВЪ, НУРМУХАМЕТЪ. К. Уфимск, у., в. и д. Караякупова, 29 л.; — Казанск. С. П. 19 Авг. 909, 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 14 Окт. 909.

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