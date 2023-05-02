Киселевский Иннокентий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселевский
- Имя
- Иннокентий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5952. КИСЕЛЕВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Славгородск. у., Зубковск. в. и с., Ст. 180, лиш. св. 1 г.. Исп. 7 февр. 923.
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