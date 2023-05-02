Батырхан-Оглы Махмуд
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батырхан-Оглы
- Имя
- Махмуд
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129921. батырханъ-оглы, Махмудъ. К. Т.-Х.-Шуринск. окр., с. Барабудахката, 22 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 1 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Марта 909.
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