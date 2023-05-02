Мурыгин Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурыгин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7610. МУРЫГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., г. Рославля. Н. С. 2 уч. Рославльск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 9 сент. 923.
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