Дорощук Василий Авксентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорощук
- Имя
- Василий
- Отчество
- Авксентьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 935. ДОРОЩУК, ВАСИЛИЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Томск. г., г. Болотного;—Томск. ГубРевтриб. Грабеж, лиш. св. 4 г. 6 м. Исп. 2 июля 922.
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