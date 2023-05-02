Байдаков Михаил Ермолаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байдаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ермолаев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109329. БАЙДАКОВЪ, МИХАИЛЪ ЕРМОлаевъ (онъ же Байдакъ), 31 г. К. Могиле в. г. и у., в. и м. Княжичей; — Могилев. О. С., 31 Марта 911, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Февр. 911 г. (169, 1 п. 170¹ и 172 М., тюр. 1 г.), арест. отд. 3½г. Исп. 21 Іюня 911. | 908 119502 170¹ М. | 99 45958 1454 У. | 908 80866 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 119503.
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