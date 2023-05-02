Ермилов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1040. ЕРМИЛОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Старой Руссы;— Н. С. 1 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 сент. 922.,
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