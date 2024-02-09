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Левчук Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левчук
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
48233. ЛЕВЧУКЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Сквирск. у., Пархомовск. в., с. Логвина, 25 л.; — М. С. 2 уч. Васильков. окр. (во 2 р.), 2, 3, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 17 Іюня 905.

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