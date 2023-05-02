Дучек Томаш Бонавентуров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДучек Томаш Бонавентуров

Дучек Томаш Бонавентуров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дучек
Имя
Томаш
Отчество
Бонавентуров
Дата исполнения приговора
02 январь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
20032. ДУЧЕКЪ, Томашъ Бонавентуровъ. Кр. (хлѣбопаш.), 34 л.; род. Равск. у., гм. Будзишевице, въ д. Венгржиновицахъ, жилъ того же у., гм. Черневице, въ д. Лехова; приг. М. С. г. Равы, по 16 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 2 Янв. 1885 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close