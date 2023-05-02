Дучек Томаш Бонавентуров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дучек
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Бонавентуров
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20032. ДУЧЕКЪ, Томашъ Бонавентуровъ. Кр. (хлѣбопаш.), 34 л.; род. Равск. у., гм. Будзишевице, въ д. Венгржиновицахъ, жилъ того же у., гм. Черневице, въ д. Лехова; приг. М. С. г. Равы, по 16 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 2 Янв. 1885 г.
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