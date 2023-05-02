Возняк Владимир Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Возняк
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130920. ВОЗНЯКЪ, ВЛАДИМІРЪ ТОМАШеВЪ. К. Гроецк. у., гм. Липа, 29 л.; — М. С. 12 уч. г. Кіева. 169 М., тюр. 4 м. Исп. 13 Мая 909.
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