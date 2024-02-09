Блинников Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109540. БЛИННИКОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ (онъ же Блинковъ и Ивановъ), 35 л. К. Волоколам. у., Аннинск. в., д. Гусенева; — Москов. О. С., 18 Іюля 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м., съ зачет. 11 м. предв. заключ. Исп. 17 Авг. 911. | 910 51195 169 М. | 900 32735 169 М. | 903 102172 169 М. | 99 2740 169 М. | 906 48491 170¹ М. | 98 49428 169 М. | 904 22657 170¹ М. | 98 1528 169 М.
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