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Евглевский Матвей Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евглевский
Имя
Матвей
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
05 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
101380. ЕВГЛЕВСКІЙ, МАТВѢЙ ДАНИЛОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Курск. у., Спасск. в., д. Гастхилей, 42 л.; — Курск. О. С., 134,135, 152, 3 п. 153, 1654¹ и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Февр. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. №70176. 906 2422 1654¹ У. | 99 60187 172 М. | 903 55825 170 М. | 98 42834 169 М. | 901 60024 172 У.

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