Никифоров Прокофий Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7558. НИКИФОРОВ, ПРОКОФИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Кирябинск., у., Усть-Тартасск. в., с. Нов. Тартасса; — Н. С. 2 уч. Кирябинск. у. Присвоение, лиш. св. 6 м. Исп. 13 дек. 920.
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