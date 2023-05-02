Горытков Даниил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горытков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3292. ГОРЫТКОВ ДАНИИЛ СТЕПАНОВИЧ, 38 л., Барнаульск. у., Боровск. в., с. Серебренниково. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 дек. 923.
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