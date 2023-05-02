Мирошниченко Федот Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мирошниченко
- Имя
- Федот
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6956. МИРОШНИЧЕНКО, ФЕДОТ ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Змеиногорск. у., Чарышск. в., д. Мотеля; — С. Алтайск. губвоенкомата. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. пр. з., в т. ч. 9 м. условно. Исп. 30 дек. 920.
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