Арасланов Сафиулла Зарифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арасланов
- Имя
- Сафиулла
- Отчество
- Зарифов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 408. АРАСЛАНОВ, САФИУЛЛА ЗАРИФОВ, 39 л. Гр. Глазовск. у., Юкаменск. в., д. Шафеевой; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Взяточнич., лиш. св. 5 л. Исп. 2 июля 920.
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