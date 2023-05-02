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Ковшинов Антон Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковшинов
Имя
Антон
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6107. КОВШИНОВ АНТОН ОСИПОВИЧ, З8 л., Борисовск. у., Прусовск. в., д. Жидовки, Особ. Камер. Н. С. по дел. о самСт. б. г. Петрограда, Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 23 дек. 923

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