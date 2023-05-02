Гуйда Матвей Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуйда Матвей Авксентьевич

Гуйда Матвей Авксентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуйда
Имя
Матвей
Отчество
Авксентьевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3560. ГУЙДА МАТВЕЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ, 20 л., Ейск. отд., ст. Павловской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 23 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close