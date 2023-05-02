Чауш-Оглы Мусса-Мустафа
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чауш-Оглы
- Имя
- Мусса-Мустафа
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141070. ЧАУШЪ-ОГЛЫ, МУССА-МУСТАФА. Турецко подд., 18 л., рд. въ Турціи; — Симферопольск. О. С. 11 Апр. 909, 139, 149, 1 ч. 1459 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 31 Окт. 909.
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